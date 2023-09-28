Эксперт предостерег от покупки подержанных электромобилей

Покупка электромобиля с рук может привести нового владельца к непредвиденным расходам из-за низкого ресурса аккумуляторов. Причем стоимость новых батарей может достигать половины цены самой машины. Об этом заявил техдиректор сети автосервисов Алексей Рузанов .

Специалист назвал подержанный электромобиль «котом в мешке». По его словам, у вторых хозяев таких машин чаще всего возникают проблемы с батареями, которые быстро теряют заряд. Найти новые устройства в последнее время нелегко, к тому же их покупка и установка в автосервисе обойдется в довольно приличную сумму.