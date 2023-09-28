Владельцев седанов Kia Forte предупредили о потенциальном дефекте

Владельцам автомобилей Kia Forte, выпущенных в 2023 году, рекомендуется пока не эксплуатировать их из-за потенциального дефекта в одной из деталей. Южнокорейская компания Kia выявила неполадку в компоненте, поставленном одним из их поставщиков, что может привести к проблемам в управлении машиной, сообщает портал ТАРАНТАС НЬЮС.

© Kia

Этот вопрос актуален для автомобилей, собранных между 12 апреля и 7 июня 2023 года. В указанных авто обнаружена недоработка в сварке, что может привести к изменению рулевого управления и повышенной вероятности ДТП.