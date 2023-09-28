АвтоВАЗ о Lada Vesta Sportline: продажи стартуют этой осенью

В АвтоВАЗе рассказали "Российской газете" о том, когда начнутся продажи новой Lada Vesta Sportline.

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"Старт продаж этой осенью. Технические характеристики раскроем уже скоро, комплектации и цены ближе к старту продаж", - рассказали нам в пресс-службе российской компании.

Ранее в Сети появились фото Lada Vesta Sportline в кузове универсал. По предварительной информации, машина получит двигатель 1,6 литра (мотор разовьет 123-126 лошадиных сил), а не не 1,8 литра, как у Vesta Sport. Коробка - механика.

Среди особенностей автомобиля - оригинальные 17-дюймовые колеса с креплением на пять болтов, увеличенные тормозные диски, нестандартный обвес с красными горизонтальными вставками, "раздвоенный" выхлоп, в качестве опции будет доступна черная крыша.

В ближайшие несколько лет семейство Vesta пополнят еще две модели - это удлиненный седан Aura и кроссовер.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ возобновил продажи "спортивной" версии Lada Granta, которая призвана привлечь молодежь и любителей активной езды. При этом новинка оказалась самой дорогой в бюджетном семействе и даже дороже седана флагманской модели Vesta в базовой комплектации.