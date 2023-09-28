Что под капотом: «Москвич» поделился информацией о новой модели

«Первый вариант силового агрегата располагает к спокойным поездкам с комфортом, а второй — подойдет для любителей динамичного вождения. 174-сильный GDI — это двигатель с непосредственным впрыском топлива, двойным фазорегулятором и турбонаддувом увеличенной производительности, что обеспечивает напористый разгон и отличную динамику при хорошей экономичности. Также этому способствует двойной выхлоп, который увеличивает пропускную способность глушителя», - отмечает автопроизводитель.