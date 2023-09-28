В Москве состоялась презентация кроссовера Jaecoo J7, который в ближайшее время выйдет на российский рынок. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

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Jaecoo J7 близок по конструкции к Chery Tiggo 7 Pro, но отличается оригинальным дизайном и в иерархии брендов китайского концерна раполагается выше Chery, но ниже Exeed. Габаритная длина новинки 4500 мм, колесная база — 2672 мм. Автомобиль для российского рынка оснащается бензиновым турбомотором 1.6 мощностью 186 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

На российском рынке Jaecoo J7 будет доступен в переднеприводном и полноприводном исполнениях. Предусмотрены четыре комплектации, по две на каждый тип привода.

Базовое оснащение предусматривает 18-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику, обогрев передних сидений и водительское кресло с вентиляцией. Также в наличии двухзонный климат-контроль, медиасистема с 6 динамиками и 10-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона. Автомобиль снабжен круиз-контролем, системой бесключевого доступа и электроприводом двери багажника.