Продажи новых электромобилей в России выросли в 4,4 раза в 2023 году

В январе — августе 2023 года в России продали 6,99 тыс. новых электромобилей, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Продажи подержанных электрокаров также показали рост — на 19%, до 6,9 тыс. машин.

Высокий спрос подтвердили и на площадке Auto.ru.

«Последние два месяца спрос на электромобили рос ускоренными темпами: в августе прирост в годовом исчислении — почти в шесть раз на новые автомобили и 68% на подержанные», — отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики Auto.ru Алексей Муханов.

По его словам, спрос за восемь месяцев 2023 года вырос в три раза год к году на новые машины, в два раза — на подержанные.