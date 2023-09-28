Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до утра 29 сентября
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили до 06:00 29 сентября.
Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29.09», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту ограничат с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ.