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Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до утра 29 сентября

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили до 06:00 29 сентября.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до утра 29 сентября
© РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29.09», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту ограничат с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ.