Mini Cooper 2025 года впервые замечен на тестах в новом исполнении

Фотошпионы запечатали Cooper S и, возможно, даже флагман производительности John Cooper Works (JCW).

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Хотя они будут выглядеть во многом похожими и легко узнаваемыми как Mini, внешне ICE и EV Mini совершенно разные. Электромобили ездят на совершенно новой специальной электрической платформе и имеют более чистый дизайн, с дверными ручками заподлицо и без наклеек на арках, но на этом бензиновом автомобиле мы ясно видим ручки и накладки арок старого образца.

Однако взгляд на интерьер доказывает, что некоторые существенные сходства будут, наиболее очевидным из которых является новая умная информационно-развлекательная система с круглым OLED-экраном и сенсорным экраном, которая расположена в верхней части приборной панели электромобиля BMW, представленного в начале сентября. Даже внешний вид Mini с ДВС позаимствует некоторые новые особенности от своего электрического брата, например, стреловидную графику задних фонарей. Он также попытается очистить свои внешние линии, убрав воздухозаборник в середине капота, что было особенностью Cooper S на протяжении 20 лет.

Однако мы не ожидаем каких-либо радикальных изменений под капотом обновленных Mini внутреннего сгорания, возможно, за исключением того, что они получат мягкую гибридную поддержку. Нынешний 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель выдает 134 л.с., а 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель развивает 189 л.с. в версии S и 228 л.с. в исполнении JCW.

Mini Convertible дебютирует в 2024 году и будет доступен в 2025 модельном году.