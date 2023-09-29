Новый Nissan Leaf станет кросс-купе в стиле Ariya

О том, что новый Nissan Leaf будет являться мини-версией Ariya, сообщает портал Best Car. Смена поколений запланирована на следующий год.

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Прототип новинки продемонстрировали на ежегодном общем собрании дилеров в Лас-Вегасе. Очевидец, видевший авто, сообщил, что новый Leaf выполнен в формате кроссовера-купе. За основу может быть взят концепт двухлетней давности Chill-Out. Он построен на той же платформе, что и Nissan Ariya, - CMF-EV.

Запас хода нового Nissan Leaf будет на четверть больше, чем у нынешней версии, и составит около 426 км.

Премьера новинки может состояться в следующем году, но серийное производство запустят в 2025-м, на заводе в Кантоне, штат Миссисипи.