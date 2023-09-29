Названы сроки начала производства новой модели Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов не исключил того, что производство новой модели Lada на предприятии в Санкт-Петербурге начнется уже в 2023 году, передает РИА Новости.

На заводе «Лада Санкт-Петербург» с лета уже выпускают Lada X-Cross 5. Так, новый автомобиль станет второй машиной на конвейере.

По словам Соколова, для того чтобы запустить производство модели, нужно «донастроить» схемы взаимодействия. Глава компании также указал на необходимость «материализовать достигнутые договоренности в другой юридической форме». Как уточнил он, это может занять какое-то время.

Ранее АвтоВАЗ объявил о запуске онлайн-продаж машин Lada по заводской стоимости. Так, теперь покупатели смогут приобрести автомобили «гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей».