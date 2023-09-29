В России разработали новые меры борьбы с повышением цен на топливо

Правительство России предложило новые меры, которые позволят остановить рост стоимости топлива. После того как Владимир Путин сообщил, что ограничений на экспорт бензина и дизеля для стабилизации ситуации на топливном рынке недостаточно, специалисты отрасли начали искать новые решения. При этом эксперты подчеркивают, что серьезные меры для борьбы с топливным кризисом потребуются уже в ближайшее время.

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На совещании с Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак в качестве дополнительных мер предложил нарастить бюджетные выплаты нефтеперерабатывающим заводам. Такое решение, по мнению специалиста, простимулирует нефтяников обеспечивать топливом внутренний рынок. При этом в рамках предыдущих мер бюджетные выплаты для НПЗ сократили в вдвое. Этот шаг мог привести к усугублению ситуации на рынке.

Кроме того, в правительстве решили бороться с «серым» экспортом горючего – когда отгруженное на внутренний рынок топливо перепродают за границу. На первом этапе Новак предложил увеличить пошлину за тонну горючего для перекупщиков с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. По мнению чиновника, в будущем необходимо полностью запретить экспорт бензина и дизеля посредникам.