GAC показала салон гибридного минивэна Е8
GAC Trumpchi постепенно продолжает представлять свой гибридный минивэн под названием Е8. Последняя порция изображений демонстрирует интерьер, почти лишенный механических кнопок и крошечного джойстика для выбора режима движения.
Интерьер выполнен в черно-коричневых тонах с множеством хромированных акцентов. Приборы цифровые, посередине имеется большой информационно-развлекательный дисплей и площадки для зарядки беспроводных телефонов, а физических органов управления не видно. Первые два ряда оснащены отдельными сиденьями с электроприводом и подголовниками авиационного класса с боковой поддержкой. Третий ряд представлен довольно простым на вид диваном. На борту имеется и система оповещения о сонливости: камера установлена на левой передней стойке.
Ходят слухи, что GAC Trumpchi Е8 будет гибридом с увеличенным запасом хода, использующим 1,8-литровый или 2,0-литровый бензиновый двигатель для зарядки основного аккумулятора емкостью 25,6 кВтч на ходу. Однако возможна и полностью электрическая версия.