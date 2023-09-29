GAC показала салон гибридного минивэна Е8

Интерьер выполнен в черно-коричневых тонах с множеством хромированных акцентов. Приборы цифровые, посередине имеется большой информационно-развлекательный дисплей и площадки для зарядки беспроводных телефонов, а физических органов управления не видно. Первые два ряда оснащены отдельными сиденьями с электроприводом и подголовниками авиационного класса с боковой поддержкой. Третий ряд представлен довольно простым на вид диваном. На борту имеется и система оповещения о сонливости: камера установлена на левой передней стойке.