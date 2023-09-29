BMW анонсировала полностью электрический седан размером с M3

Следующий седан BMW размером M3 (и, возможно, тоже универсал) будет полностью электрическим и выйдет на рынок через четыре года. Предположительно, он будет основан на платформе Neue Klasse, которая все еще находится в разработке и поддерживает четырехмоторные установки мощностью до 1360 л.с.

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Еще одной важной особенностью станет специальный блок управления двигателем, который компания называет «Сердце радости». Он будет служить единым аппаратным центром управления и будет постоянно отслеживать динамику движения и действия водителя, точно регулируя крутящий момент на каждом колесе и улучшая устойчивость и управляемость на ходу.

Тем не менее, цитировали генерального директора BMW M Франциска ван Мила, который ранее сказал, что он не уверен, что M3 нужен целый мегаватт мощности. Он утверждал, что флагман 3-й серии прежде всего должен быть маневренным и маневренным.