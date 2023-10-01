В России прекратился рост цен на новые автомобили

В России за период с 16 по 30 сентября 2023 года не было зафиксировано изменений цен на новые автомобили. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на исследование портала «Цена Авто».
Отмечается, что массовое удорожание наблюдалось в августе, когда сразу 15 марок увеличили стоимость своих машин. В последний месяц лета повышение цен на машины происходило в связи с введением с 1 августа нового утилизационного сбора, а также из-за ослабления курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам.
До этого замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что к концу года в России средний рост цен на автомобили составит 30%. Главные причины повышения стоимости машин – индексация утильсбора, слабый рубль и санкции. По данным эксперта, после введения утильсбора новые автомобили подорожали примерно на 120 тыс. – 600 тыс. рублей.