В России прекратился рост цен на новые автомобили

В России за период с 16 по 30 сентября 2023 года не было зафиксировано изменений цен на новые автомобили. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на исследование портала «Цена Авто».

Отмечается, что массовое удорожание наблюдалось в августе, когда сразу 15 марок увеличили стоимость своих машин. В последний месяц лета повышение цен на машины происходило в связи с введением с 1 августа нового утилизационного сбора, а также из-за ослабления курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам.