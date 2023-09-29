Кроссовер и минивэн Haima готовы к запуску в России

Две модели китайского бренда Haima сертифицировали для российского рынка. Это кроссовер 8S и минивэн 7X, которые прошли сертификацию и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Как сообщает портал «Китайские автомобили», рыночный дебют новинок запланирован на 20 октября. Они появятся в официальных дилерских центрах марки, которых пока насчитывается девять в разных регионах, причем ни Москвы, ни Санкт-Петербурга в этом списке нет.

© AutoHome.com.cn

Haima была основана в Китае в начале 80-х годов как совместное предприятие правительства провинции Хайнань с японской Mazda. В период с 2011 по 2016 год марка была представлена на российском рынке и продавала в том числе кроссоверы с индексами M3 и 7. За пять лет россияне купили чуть больше 5,2 тысячи таких машин, и в результате продажи свернули. Теперь бренд возвращается и планы у него амбициозные: за первый год открыть 40 автосалонов, а затем увеличить их количество до 100.

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

Две модели уже подтверждены официально, это кроссовер 8S, который попробует потягаться с Chery Tiggo 7 Pro Max, и минивэн 7X, дизайн которого был разработан итальянским ателье Pininfarina.

8S в строю с 2019 года. В его основе — глобальная архитектура HMGA собственной разработки Haima, а под капотом — 194-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 литра. Привод только передний. В Китае на выбор предложены сразу три коробки передач: механическая с шестью передачами, шестидиапазонный автомат и семиступенчатый «робот». На домашнем рынке цены на модель начинаются от 79,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли составляет менее 1 миллиона.