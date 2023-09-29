Кроссовер и минивэн Haima готовы к запуску в России

Haima возвращается: кроссовер и минивэн готовы к запуску в России
Две модели китайского бренда Haima сертифицировали для российского рынка. Это кроссовер 8S и минивэн 7X, которые прошли сертификацию и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Как сообщает портал «Китайские автомобили», рыночный дебют новинок запланирован на 20 октября. Они появятся в официальных дилерских центрах марки, которых пока насчитывается девять в разных регионах, причем ни Москвы, ни Санкт-Петербурга в этом списке нет.
Haima была основана в Китае в начале 80-х годов как совместное предприятие правительства провинции Хайнань с японской Mazda. В период с 2011 по 2016 год марка была представлена на российском рынке и продавала в том числе кроссоверы с индексами M3 и 7. За пять лет россияне купили чуть больше 5,2 тысячи таких машин, и в результате продажи свернули. Теперь бренд возвращается и планы у него амбициозные: за первый год открыть 40 автосалонов, а затем увеличить их количество до 100.
Две модели уже подтверждены официально, это кроссовер 8S, который попробует потягаться с Chery Tiggo 7 Pro Max, и минивэн 7X, дизайн которого был разработан итальянским ателье Pininfarina.
8S в строю с 2019 года. В его основе — глобальная архитектура HMGA собственной разработки Haima, а под капотом — 194-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 литра. Привод только передний. В Китае на выбор предложены сразу три коробки передач: механическая с шестью передачами, шестидиапазонный автомат и семиступенчатый «робот». На домашнем рынке цены на модель начинаются от 79,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли составляет менее 1 миллиона.
7X — более свежая модель, она продается с 2020 года. Это минивэн длиной 4,8 метра, рассчитанный на семь человек (посадочная формула 2+2+3). Модификации две: с тем же 1,6-литровым мотором, что и у кроссовера 8S, и с двигателем объемом 1,5 литра на 165 лошадиных сил. Минивэн можно купить в Китае за 125,8 тысячи юаней (около 1,5 миллиона рублей).