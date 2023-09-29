Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах компании удержать стоимость самой бюджетной комплектации Lada Granta до конца года, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, цену после этого изменят. Уровень роста будет зависеть от инфляции, добавил глава АвтоВАЗа.

Соколов обратил внимание на «жесткую и контролируемую» договоренность с дилерами по поводу цен. Так, они должны продаваться по рекомендованной АвтоВАЗом стоимости, указал он.

По его словам, у покупателей есть возможность попросить добавить в машину различные опции, однако базовая рекомендованная цена по Granta - ниже 700 тысяч рублей.

В дальнейшем, как утверждает президент компании, ситуация будет меняться.