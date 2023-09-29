Полисы ОСАГО для такси станут доступнее

Полисы для такси станут доступнее. Возможно, некоторым автопаркам даже снизят на них стоимость. Подписан меморандум между страховщиками, таксистами и агрегаторами такси о взаимодействии.

Как рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, рынок столкнулся с тем, что было невозможно получить полис ОСАГО на такси. Страховщики отказывали под разными предлогами. То им надо провести осмотр машины там, куда доехать невозможно, то согласовать решение с головным офисом - все это затягивало оформление полиса на месяцы. Таксопарки не могли выпустить десятки машин на линию, поскольку на них не было страховки. По этой же причине они лишались или не получали разрешений на работу конкретных автомобилей в такси.

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- Мы дошли до той точки, когда необходимо договариваться, - говорит Ирина Зарипова. - У страховщиков есть убытки, у такси есть убытки, но в первую очередь - защита пассажира.

Кстати, именно по причине невозможности приобрести полис многие таксисты ездят без него. Штраф за это - 800 рублей. Но это если попадешься. А если не попадешься - расплата за аварию. А также выплата пострадавшему. Но только в том случае, когда виновник установлен. И только по суду. И если до суда виновник не уедет к себе на родину.

Но не только на ОСАГО ограничивается общение между страховщиками и таксистами. С 1 сентября следующего года вступит в силу положение закона об обязательном страховании пассажиров для такси. И тут, по мнению Ирины Зариповой, есть масса вопросов, которые необходимо обсуждать. При поездке на автобусе, поезде, электричке есть билет. В такси билетов нет. Зачастую есть факт устного фрахтования. Человек поднял руку, таксист остановился, договорился за определенную цену пассажира довести. Как доказать, что факт фрахтования был? Что пассажир пользовался услугами такси и оплатил их, если расплата производилась наличными деньгами? Поэтому как работать с этими тонкостями - пока надо работать.

Возможны также факты мошенничества. Например, водитель сам с собой заключит договор о перевозке, разобьет мобильник, а потом предъявит претензии страховщику. И такое может быть. Очевидно, что с 1 сентября следующего года вырастет количество поврежденных телефонов в машинах такси.

Как сообщил заместитель председателя "Деловой России", соруководитель рабочей группы агрегаторов такси и цифровых платформ при РСПП Антон Данилов-Данильян, мы столкнулись с целым рядом проблем на рынке, в котором появились новые игроки - агрегаторы такси. Есть факторы, которые увеличивают финансовую нагрузку как на такси, так и на агрегаторов. И агрегаторы уже начали реализовывать целый ряд программ, чтобы таксистам было комфортно работать в этой отрасли. Даже тем, кто в этом деле подрабатывает. Вводились разные программы добровольного страхования, программы лояльности.

Поэтому агрегаторы инициировали взаимодействие между сообществами. В частности, ВСС, РСА. Возникла рабочая группа при РСПП. Стало возможным более тесно взаимодействовать, изучать методики, которые используют страховщики, изучать возможности сокращения рисков, поскольку ОСАГО на перевозчиков очень высокое. Но это в целом по рынку. А если смотреть на добросовестных перевозчиков, то риски там меньше.

- Мы будем вырабатывать такие формы, что возникнут и тарифы, и формы, когда тарифы будут удобными для всех, - пояснил Антон Данилов-Данильян. - Мы найдем необходимый баланс.

По словам президента Всероссийского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, меморандум даже не трехстороний. Еще есть одна сторона - пассажиры. И они получат выгоду от этого документа.

Одна из задач сделать перевозку не столь затратной, и в тоже время безопасной. Чтобы и у автомобилистов не возникало проблем с такси с возмещением ущерба, и у пассажиров, а также у самих таксистов.

Он напомнил, что с 1 марта следующего года можно будет заключать договор ОСАГО на 1 день. И на это страховщики пошли именно по просьбе представителей таксопарков. Поскольку у них не все машины работают круглый год.