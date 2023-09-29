Кроссовер Honda Prologue получит самые большие колеса в истории марки

Компания Honda раскрыла подробности об электрическом кроссовере Prologue. Модель, построенная на общей платформе с Chevrolet Blazer EV, выйдет на рынок в следующем году и будет стоить около 40 тысяч долларов. Обещаны версии с передним и полным приводом и дальность хода до 482 километров. Ещё у Prologue, правда, только в топ-версии Elite, будут самые большие колеса среди всех «Хонд» — 21 дюйм.

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Представленный в прошлом году Honda Prologue начал обрастать подробностями. Для японской марки это первый в её истории электрический кроссовер. За его дизайн отвечала студия в Лос-Анджелесе, которая в противовес грубоватым Passport и CR-V придумала более рафинированную стилистику neo-rugged. На американский рынок Prologue выйдет в 2024 году и до вычета государственной субсидии будет стоить около 40 тысяч долларов (3,9 млн рублей).

Модель относится к сегменту среднеразмерных кроссоверов. В её основе — модульная архитектура Ultium, на которой также построены Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV и новая Acura ZDX. Prologue получит оригинальные настройки подвесок и будет предложен с одним либо двумя электромоторами. Привод — передний или полный. Во втором случае отдача составит 292 лошадиные силы и 452 Нм крутящего момент. Емкость батареи — 85 киловатт-часов. Этого должно хватить на 482 километра хода по циклу EPA.

Honda

Honda

Prologue поддерживает зарядку постоянным током мощностью 155 киловатт, то есть 10 минут дадут дополнительные 105 километров. Кроссовер оснастят звукогенератором Active Sound Control, спортивным ездовым профилем, а базовый перечень оборудования будет включать восемь подушек безопасности, набор электронных ассистентов Honda Sensing, подогрев передних сидений, площадку для беспроводной зарядки смартфонов и медиасистему с поддержкой сервисов Google, обновлениями «по воздуху» и смарт-навигацией, прокладывающей маршрут с учетом доступности зарядных станций.

Honda