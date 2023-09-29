Названа стоимость кроссовера Jaecoo J7
В России цена на кроссовер Jaecoo J7 в версии Lifestyle составит от 2,9 млн рублей, в версии Active — от 3,2 млн рублей, в комплектациях Ultimate и Supreme — от 3,2 млн руб и 3,4 млн рублей соответственно. Об этом сообщает «Коммерсант».
Накануне кроссовер Jaecoo J7 официально представили в Москве.
Модель оснащена 186-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передним и полным приводом.
Покупателям будут доступны четыре комплектации — Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.
Полный привод дадут комплектациям Ultimate и Supreme.
Среди опций Jaecoo J7 — круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении, помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функции распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки и другое оборудование.
Jaecoo является суббрендом марки Omoda (принадлежит концерну Chery).
Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин заявил «Комсомольской правдн», что автомобили китайских брендов подорожали. Рост цен на продукцию Chery, Omoda, Exeed, Geely, JAC, FAW и Jetour составил от 1,1% до 10,4%.