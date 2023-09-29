Названа стоимость кроссовера Jaecoo J7

В России цена на кроссовер Jaecoo J7 в версии Lifestyle составит от 2,9 млн рублей, в версии Active — от 3,2 млн рублей, в комплектациях Ultimate и Supreme — от 3,2 млн руб и 3,4 млн рублей соответственно. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Накануне кроссовер Jaecoo J7 официально представили в Москве.

Модель оснащена 186-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передним и полным приводом.

Покупателям будут доступны четыре комплектации — Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.

Полный привод дадут комплектациям Ultimate и Supreme.

Среди опций Jaecoo J7 — круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении, помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функции распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки и другое оборудование.

Jaecoo является суббрендом марки Omoda (принадлежит концерну Chery).