АвтоВАЗ скорректировал экспортный план на 2023 год

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о том, что компания скорректировала экспортный план на текущий год: поставки составят порядка 10 тысяч автомобилей Lada.

"Я бы немного сузил этот коридор и приблизил к порогу 10 тысяч, может, чуть меньше", - сказал Соколов РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной корректировке плана АвтоВАЗа по экспорту.

До этого топ-менеджер отмечал, что он составит порядка 10-15 тысяч автомобилей Lada.

При этом Соколов уточнил, что основное развитие экспортного потенциала компании планируется в следующем году.

Ранее президент АвтоВАЗа отмечал, что завод только начинает раскачивать свои экспортные программы, которые во многом будут зависеть от готовности партнеров компании на уровне госрегулирования.

Напомним, не так давно сообщалось, что российская компания надеется возобновить производство в Египте и думает об организации сборочного производства автомобилей Lada в Алжире. А еще хочет поставлять автомобили Эфиопию, Гану, Нигерию и Марокко и ЮАР.