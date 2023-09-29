Запрет на въезд российских машин в ЕС не затронет транзит в Калининград

Запрет со стороны Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами не затронет машины, проезжающие через территорию Литвы по упрощенному транзитному документу (УТД), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на разъяснения литовской таможни.

© Виктор Толочко/РИА «Новости»

«Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита рос. граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля», — написал Алиханов.

При этом автомобили с пассажировместимостью до 10 человек и российской регистрацией, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть территорию Литвы в течение 6 месяцев, независимо от гражданства собственника машины, уточнил он.