В каршеринге впервые появятся семиместные Volkswagen ID.6

В российском парке каршеринга впервые появятся семиместные электромобили Volkswagen ID.6 — это стильный кроссовер с мощным двигателем и запасом хода более 450 км. Машина оснащена тремя рядами сидений, поэтому идеально подойдёт для большой компании.

Ситидрайв анонсировал пополнение парка электромобилей в Москве и Санкт-Петербурге. C учётом новой партии Ситидрайв стал каршерингом с наибольшим количеством моделей электромобилей в России и самым крупным электро-парком среди федеральных сервисов каршеринга.

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Среди новинок есть эксклюзивная модель, ранее не представленная в российском каршеринге — Volkswagen ID.6. Это модель электрического ID-семейства компании Volkswagen, теперь в парке Ситидрайва есть три модели линейки — VW ID.3, VW ID.4 и VW ID.6.

В Москве Volkswagen ID.6 с семью пассажирскими местами можно будет взять в долгосрочную аренду, а в Петербурге будут доступны 5 электромобилей по стандартным тарифам: поминутному, от 2 часов до 7 дней и фиксированному. Арендовать Volkswagen ID.6 можно по стоимости от 25 рублей за минуту.

Кроме того, сервис увеличит количество уже полюбившихся москвичам и петербуржцам Volkswagen ID.4. И парк Москвы, и парк Санкт-Петербурга пополнится 9 электромобилями этой модели.

Эдуард Мингажев, генеральный директор каршеринг-сервиса Ситидрайв:

"Мы верим, что за электротранспортом будущее, поэтому прикладываем максимум усилий, чтобы развивать это направление. Теперь у водителей появится возможность арендовать машину с увеличенным количеством пассажирских мест — это удобно для путешествий с семьёй или в большой компании".

Volkswagen ID.6 – самый крупный легковой электрический автомобиль концерна, если не брать во внимание «автобус» ID.Buzz. Данная модель была разработана специально для китайского рынка, где любят «растягивать» по габаритам текущие модели. Например, ID.6 – это просто увеличенный в размерах ID.4.