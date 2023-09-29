В Китае назвали цену нового гибридного кроссовера Haval Raptor

Новый гибридный кроссовер Haval Raptor поступит в продажу в Китае 10 октября. Цена модели стартует от 160 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает carnewschina.com.

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Длина Raptor составляет 4680 мм при колесной базе 2738 мм. Углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусов соответственно. Кроссовер способен преодолевать броды глубиной до 560 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе двигателя объемом 1,5 литра, общая мощность составляет 378 л.с. или 383 л.с (750 Нм) в зависимости от модификации. Максимальная дальность хода на электротяге — 145 км.

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