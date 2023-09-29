Polestar не собирается конкурировать с Tesla

Polestar не будет конкурировать с Tesla в ближайшее время, поскольку бренд хочет развивать свой бизнес в другой рыночной нише, сообщает Automotive News со ссылкой на Томаса Ингенлата. В своем последнем интервью средствам массовой информации руководитель Polestar подчеркнул, что путь шведской компании – электромобили премиум-класса.

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Это означает, что, в отличие от Tesla, марка не будет пытаться наращивать объемы производства или переходить на производство более доступных электромобилей. Вместо этого Polestar сделает ставку на высокое качество своих автомобилей и постарается оснастить их новейшими технологиями.