Polestar не собирается конкурировать с Tesla

Polestar не будет конкурировать с Tesla в ближайшее время
Polestar не будет конкурировать с Tesla в ближайшее время, поскольку бренд хочет развивать свой бизнес в другой рыночной нише, сообщает Automotive News со ссылкой на Томаса Ингенлата. В своем последнем интервью средствам массовой информации руководитель Polestar подчеркнул, что путь шведской компании – электромобили премиум-класса.
Это означает, что, в отличие от Tesla, марка не будет пытаться наращивать объемы производства или переходить на производство более доступных электромобилей. Вместо этого Polestar сделает ставку на высокое качество своих автомобилей и постарается оснастить их новейшими технологиями.
Ингенлат указал на Polestar 2 как на яркий пример этой стратегии. Компания рассматривала возможность замены батареи на меньшую и более дешевую или уменьшения характеристик двигателя. Однако в конце концов компания решила вместо этого улучшить характеристики и поднять цену – решение, которое оказалось правильным в своем сегменте рынка.