БелАЗ показал самосвал, работающий на водороде

Представлены 130-тонный БЕЛАЗ на топливных элементах и экскаватор с 12-кубовым ковшом.

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В рамках своего 75-летия БЕЛАЗ показал новинки, которые названы «первыми в своем роде образцами карьерных машин». Одна из премьер – это карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513М, являющийся продолжением линейки, заданной дизель-гибридной машиной с тем же индексом.

Силовая установка состоит из топливных ячеек мощностью 200 кВт и аккумуляторных батарей емкостью 250 кВт.ч. Грузоподъемность – 130 тонн. В компании посчитали, что эксплуатационные расходы такого самосвала в течение жизненного цикла будут на 40-50% меньше, чем у аналогичной дизельной машины.

Важным моментом считают и экологичность: самосвал выбрасывает в окружающую среду только водяной пар и тепло. Гендиректор БЕЛАЗа Александр Насковец заявил, что белорусское предприятие предложило такую машину первой из всех производителей карьерной техники в мире.

По его словам, уже есть договоренность о сборке нескольких водородных самосвалов. А в ближайшие несколько лет в компании планируют составить целую линейку водородных машин грузоподъемностью 90, 130 и 220-240 тонн.