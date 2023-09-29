Автоэксперт рассказал о распространенном обмане при заказе машины из-за рубежа

Покупка автомобиля из-за границы может обернуться проблемами для заказчика. Как сообщает «Газета.Ru», автокриминалист Максим Шелков рассказал, что автомобилиста могут обмануть с оформлением платежных документов, также называемых инвойсами, по которым таможня начисляет таможенный платеж.

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Он отметил, что обычно злоумышленники подают документы с заниженной ценой, чтобы снизить плату на границе. При этом покупателю они отправляют инвойс с указанием полной стоимости машины. Иногда цена в подложном документе бывает занижена в два раза.

«Подобные заниженные инвойсы потом выявляются таможенными проверками, и покупателю приходится доплачивать, чтобы у его машины не аннулировали электронный ПТС», — добавил Шелков.