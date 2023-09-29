Власти Литвы потребовали вывезти из страны авто с российскими номерами

В таможне Литвы сообщили, что владельцы авто с российскими номерами должны вывезти машины за пределы страны и Евросоюза в течение полугода. Разъяснения опубликованы на сайте таможни.

Таможенники подчеркнули, что автомобили с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну в течение шести месяцев со дня прибытия.

Исключение власти Литвы сделали для граждан Российской Федерации, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее и имеющих документ упрощенного транзита. Транзит через территорию Литвы не может превышать 24 часов, а в автомобиле обязательно должен находиться его владелец.

В сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено.

После этого запрет на въезд авто с российскими номерами ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. В эстонской таможне уточнили, что россияне смогут въезжать в страну на автобусах и мотоциклах.