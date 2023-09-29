За год продажи электромобилей в России могут вырасти в четыре раза

Объем продажи новых электромобилей в России по итогам 2023 года может вырасти в 4-4,3 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По итогам текущего года рынок электромобилей может составить 12-13 тыс. единиц. При этом в 2022 году в России было реализовано 3 тыс. новых электрокаров.

За восемь месяцев 2023 года объем российского рынка новых электромобилей составил 7 тыс. единиц, что в 4,4 раза больше, чем за тот же период 2022 года. На долю электрокаров в РФ приходится 1,2% от общих продаж новых легковых автомобилей, год назад этот показатель был втрое меньше (0,4%), отметили эксперты.