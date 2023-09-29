Минпромторг предлагает изменить условия льготного автокредитования

Льготные автокредиты с 2024 года, возможно, будут выдавать на покупку отечественных машин, проходящих по критериям локализации по балльной системе. Такие изменения в программу автокредитования предлагает внести Минпромторг. Разработанный министерством проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения.

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Для автомобилей, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования, будут установлены требования о наличии баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719: не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025-м и не менее 2500 баллов в 2026-м. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года. Ранее для доступа к госпрограмме необходимым условием было производство автомобиля в рамках специального инвестиционного контракта.

Согласно разработанному проекту постановления, с 2024 года устанавливается определенный бюджетный лимит, который распространяется на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования. Кроме того, с 1 октября 2023 года при покупке электрокара предлагается увеличить размер скидки до 35% (но не более 925 тыс. рублей), сообщили "РГ" в ведомстве.