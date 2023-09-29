Эксперты перечислили признаки контрафактного автомобильного масла

Эксперты перечислили признаки того, что в двигатель залито поддельное масло
Масло, привезенное из других стран нелицензированными дистрибьюторами или посредством параллельного импорта, затруднено в отслеживании, что увеличивает риск попадания на рынок подделок. Приобретая такую техническую жидкость, не всегда получается сразу определить её качество. Эксперты сайта Тарантас Ньюс рассказали, как определить контрафакт после того, как масло попало в двигатель.
- При холодном пуске моргает индикатор давления. Это может быть связано с тем, что поддельное масло, основанное на промывочных материалах, быстро густеет, затрудняя запуск силового агрегата и функционирование насоса. Это также может привести к усиленному шуму двигателя.
- Расход масла увеличивается. Это может свидетельствовать о его низком качестве. Высококачественное масло имеет температуру вспышки превышающую +225°C, тогда как контрафакт горит при меньших значениях, что способствует его угару.
- Масло становится вязким. Фальшивое масло, часто лишенное нужных добавок, быстро меняет свои характеристики, становясь менее текучим.
При выявлении подобных симптомов следует обратиться в сервис. Долгосрочное использование некачественного масла может привести к поломкам двигателя из-за неправильной смазки, сообщает Тарантас Ньюс. Однако своевременная замена поможет сохранить двигатель.