Эксперты перечислили признаки контрафактного автомобильного масла

Масло, привезенное из других стран нелицензированными дистрибьюторами или посредством параллельного импорта, затруднено в отслеживании, что увеличивает риск попадания на рынок подделок. Приобретая такую техническую жидкость, не всегда получается сразу определить её качество. Эксперты сайта Тарантас Ньюс рассказали, как определить контрафакт после того, как масло попало в двигатель.