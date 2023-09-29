АвтоВАЗ представит упрощенную версию Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок упрощенную модификацию Lada Vesta Sportline. Как сообщает сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», серийные экземпляры прокаченной Vesta с 1,6-литровым двигателем уже готовы к презентации — она может состояться в начале октября.

В публикации утверждается, что на Lada Vesta Sportline будет тот же двигатель, что и у Granta Sport. Это переработанный 16-клапанный 1,6-литровый мотор. Для спортивной Vesta его отдачу могут повысить до 120-126 л.с. По сравнению с дорестайлинговой Lada Vesta Sport этот мотор будет менее мощным — на нее устанавливали 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с.

У Vesta также будет новый аэродинамический обвес с красными вставками и красные акценты в интерьере. Дополнят внешний вид 17-дюймовые диски, альтернативный выхлоп и более мощные тормоза. Также у автомобиля, скорее всего, будет большой сенсорный дисплей в салоне. Новинку будут выпускать в кузовах седан и универсал.