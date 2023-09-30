Changan показал новую версию кроссовера CS35 Plus

Китайский автопроизводитель Changan представил новую версию кроссовера CS35 Plus. Комплектация Enjoy Edition получила богатое оснащение и оригинальный дизайн, сообщает издание Autohome.

© car.autohome.com.cn

Автомобиль получил глянцевую решетку радиатора с рисунком в виде квадратов и декоративные элементы красного цвета, которые размещены на бампере и боковинах кузова. Патрубки выхлопной системы скрыты под задним бампером.

На Changan CS35 Plus в новой комплектации установлены кресла с двухцветной кожаной отделкой, на передней панели — 10-дюймовый экран медиасистемы. В качестве комбинации приборов применяется 9-дюймовый дисплей.

car.autohome.com.cn