Changan показал новую версию кроссовера CS35 Plus

Китайский автопроизводитель Changan представил новую версию кроссовера CS35 Plus. Комплектация Enjoy Edition получила богатое оснащение и оригинальный дизайн, сообщает издание Autohome.
Автомобиль получил глянцевую решетку радиатора с рисунком в виде квадратов и декоративные элементы красного цвета, которые размещены на бампере и боковинах кузова. Патрубки выхлопной системы скрыты под задним бампером.
На Changan CS35 Plus в новой комплектации установлены кресла с двухцветной кожаной отделкой, на передней панели — 10-дюймовый экран медиасистемы. В качестве комбинации приборов применяется 9-дюймовый дисплей.
Под капотом автомобиля бензиновый турбомотор 1,4 мощностью 160 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. На китайском рынке кроссовер в такой версии предлагается за 79,9 тыс. юаней (1,1 млн рублей).