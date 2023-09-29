В России появится китайская марка Venucia

На российском рынке появится бренд Venucia, сообщают «Китайские автомобили». Его основали в Китае концерны Nissan и Dongfeng.

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Компания Ixen Motors собирается представлять интересы марки в РФ. Седан станет первой моделью Venucia в стране. И он будет достаточно доступным по цене, говорится в публикации. Позднее появится и кроссовер. Старт продаж ожидается в 2023 году.

Ixen Motors приступит к продажам в России седана Venucia D60 Plus. У машины следующие габариты: 4761х1803х1487 миллиметров. Колесная база автомобиля - 2,7 метра, а объем багажника — 525 литров.

В Китае четырехдверка получила 1,6-литровый мотор HR16, развивающий на седане 122 л.с. и 155 Нм. Он работает в паре с вариатором. Разогнаться до 100 км/ч Venucia D60 Plus может за 12 секунд.

Среди опций автомобиля — медиасистема с 10-дюймовым дисплеем и камера заднего вида, электрорегулировки передних кресел и круиз-контролем. Оснащение машины зависит от комплектации.

Вторая ожидаемая в РФ модель — кроссовер Venucia V-online. Пока компания не подтверждала его появление на рынке страны.