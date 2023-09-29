УАЗ осовременил производство старейшей модели
УАЗ модернизировал производство «Буханки». Как пишет издание Quto, процесс сборки моделей семейства СГР — старейших машин в российском автопроме — был улучшен: на производственной линии появилась новая заправочная станция, с помощью которой систему охлаждения двигателя заполняют антифризом. Станция умеет автоматически определять исполнение находящейся на конвейере «Буханки», после чего выдает нужную дозировку охлаждающей жидкости.
Новая станция на линии «Буханки» оборудована системой вакуум-заправки, благодаря которой система охлаждения мотора заполняется с максимальной эффективностью. Также предусмотрен чек-лист для слежения за правильностью проведения процесса.
Такие же станции уже есть на линии производства новых моделей УАЗ — «Патриота» и «Пикапа». В ближайшее время на линии СГР появится еще одна для замены первой во время проведения техобслуживания.
В начале сентября Ульяновский автозавод запустил производство юбилейной «Буханки», появление которой приурочили к 65-летию классического УАЗ-450 образца 1958 года. Особый грузовичок получил яркую расцветку кузова, обивку сидений с водоотталкивающей пропиткой, белую двойную прострочку и противоскользящее покрытие пола.
Помимо этого, УАЗ анонсировал обновление внедорожника «Патриот». Флагман изменится как снаружи, так и внутри, и обзаведется китайским дизельным мотором в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.