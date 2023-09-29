УАЗ осовременил производство старейшей модели

УАЗ модернизировал производство «Буханки». Как пишет издание Quto, процесс сборки моделей семейства СГР — старейших машин в российском автопроме — был улучшен: на производственной линии появилась новая заправочная станция, с помощью которой систему охлаждения двигателя заполняют антифризом. Станция умеет автоматически определять исполнение находящейся на конвейере «Буханки», после чего выдает нужную дозировку охлаждающей жидкости.

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Новая станция на линии «Буханки» оборудована системой вакуум-заправки, благодаря которой система охлаждения мотора заполняется с максимальной эффективностью. Также предусмотрен чек-лист для слежения за правильностью проведения процесса.

Такие же станции уже есть на линии производства новых моделей УАЗ — «Патриота» и «Пикапа». В ближайшее время на линии СГР появится еще одна для замены первой во время проведения техобслуживания.

В начале сентября Ульяновский автозавод запустил производство юбилейной «Буханки», появление которой приурочили к 65-летию классического УАЗ-450 образца 1958 года. Особый грузовичок получил яркую расцветку кузова, обивку сидений с водоотталкивающей пропиткой, белую двойную прострочку и противоскользящее покрытие пола.