АвтоВАЗ назвал цену переноса производства Lada Largus. Чтобы переместить линию выпуска «каблучка» из Тольятти в Ижевск, придется потратить порядка двух миллиардов рублей. Об этом заявил президент АвтоВАЗа в интервью РИА Новости. Таким образом, «переезд» Largus обойдется в два раза [дороже](https://motor.ru/news/lada-vesta-production-12-08-2022.htm), чем перенос производства Lada Vesta с удмуртской площадки на главное предприятие. Однако АвтоВАЗ рассчитывает, что крупные инвестиции значительно окупятся.

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Решение перенести производство Lada Largus из Тольятти в Ижевск АвтоВАЗ принял в этом году из-за растущей загрузки главного завода. В Тольятти же переместили сборку Vesta, которую раньше выпускали как раз на ижевских мощностях. Помимо нее, тольяттинский завод производит Granta, обе Нивы и скоро планирует наладить сборку удлиненной Lada Aura и кроссовера на базе Vesta.

Завершить перенос АвтоВАЗ собирается во втором квартале 2024 года, но первые кузова Largus будут сварены в Ижевске уже в ноябре. Для этого на завод перевезли сварочных роботов. Правда, пока в ход пойдут детали, отштампованные в Тольятти.

Помимо этих двух площадок АвтоВАЗ владеет заводом «Лада Санкт-Петербург», ранее принадлежавшим Nissan. Пока там собирают одну-единственную модель — кроссовер Lada X-Cross 5, представляющий собой китайский FAW Bestune T77, но с вазовской ладьей на решетке радиатора.