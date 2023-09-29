BYD опередил Ford по продажам на мировом рынке

Как сообщает SPEEDME.RU, в этом месяце в десятку крупнейших брендов по продажам автомобилей вошли Toyota, Volkswagen, Honda, BYD, Hyundai, Ford, Chevrolet, Suzuki, Kia и Nissan.

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Китайский автопроизводитель BYD продемонстрировал впечатляющее достижение, обогнав Ford и заняв четвертое место по объему продаж новых автомобилей в мире в августе. Интересно, что продажи BYD оставались стабильными, несмотря на снижение спроса на автомобили в Китае. В августе BYD объявила о 5% росте продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Доля рынка компании отстала от третьей позиции, занятой Honda, всего на 0,1 процентного пункта.

Состояние мирового автомобильного рынка в августе оказалось разнообразным. В то время как продажи автомобилей BYD росли, продажи Ford снизились на 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к понижению американского автопроизводителя на шестое место.