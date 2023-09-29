Дизайнер российского «Атома» рассказал про экран на руле

Создатели электрокара «Атом» отказались от больших дисплеев в салоне, чтобы водители не отвлекались от дороги. Об этом рассказал дизайн-директор стартапа «Атом» Александр Павлович.

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По словам Павловича, его команда старалась переосмыслить функции управления автомобилем и перевести их в «невидимый режим», поэтому отказалась от больших экранов. Дисплей будет встроен в руль штурвальной формы.

«Экран в руле — серьезный вызов для дизайна, привычных паттернов и приемов. Это гаджет и геймпад в руках водителя. А проекционный дисплей покажет самое необходимое в поездке», — сказал дизайнер.

Также Павлович рассказал о других решениях, примененных в электрокаре. У автомобиля будет только один багажник сзади, в него поместятся детское кресло и сложенная коляска. Внешний вид «Атома» создавался в сотрудничестве с итальянской студией Torino Design. В отделке салона будет использована современная синтетика и ткани.

АО «Кама»

Электрокар «Атом» получит силовую установку, способную разогнать машину до 100 км/час за 8 секунд. Максимальный запас хода составит 500 км. За восемь минут зарядки батарея сможет получить достаточно энергии, чтобы автомобиль проехал 100 км.