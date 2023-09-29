Дальнобойный Kia EV3 может стать преемником Soul

Kia EV3 с дальнобойностью до 645 км на одной зарядке может стать преемником Soul
В основу «младшего брата» EV5 ляжет новая платформа eM. Прототип будущего кроссовера уже проходит испытания на дорогах общего пользования.
Корейская марка Kia продолжает активно развивать своё «зелёное» семейство, первенцем которого стал кросс-хэтчбек EV6, дебютировавший весной 2021 года. Флагманский кроссовер EV9 присоединился к нему весной 2023-го, а серийный вариант EV5 был представлен в конце прошлого месяца. Названия для своих «батарейных» новинок Киа запатентовала ещё в 2020 году, в том списке числятся также EV3 и EV4.
На фото: актуальный электрический кроссовер Kia Soul (версия для европейского рынка)
Как сообщает британский Autocar, Kia EV3, скорее всего, окажется компактным паркетником, ориентированным в основном на движение по городским дорогам. Вероятно, такая модель впоследствии станет косвенным преемником нынешнего Soul EV: этот электрокар в последний раз получал порцию заметных обновок ещё в 2019 году. Кстати, ещё одна предполагаемая новинка – EV4 – может занять место в иерархии «зелёного» семейства между EV3 (размерам с Soul) и EV5 (размером с Sportage); не исключено, что «четвёрка» по габаритам окажется близка Kia Xceed.
Сейчас Kia проводит серию дорожных испытаний прототипа EV3: фотошпионы ранее уже ловили замаскированные тестовые электромобили. Судя по снимкам, у паркетника будут короткие передний и задний свесы, чёткая линия остекления и практически вертикальная багажная дверь (что делает его визуально похожим на «оквадраченный» силуэт Kia Soul). Возможности рассмотреть детали внешности будущей новинки пока нет.
На фото: Kia EV5
Предполагается, что новинка получит дизайн в стиле других моделей электрического семейства. А значит, стоит ожидать и массивных пластиковых накладок, и необычной формы оптики, и оформления передней части в виде «тигриной морды». Ещё Kia EV3 могут снабдить оригинальными колёсными дисками, функциональный дизайн которых, вероятно, помогает улучшать аэродинамические показатели.
Ранее корейцы заявили о том, что с 2025 года электрические легковые модели Kia и Hyundai будут выпускаться новой модульной платформе eM, а для коммерческих машин подготовили отдельную архитектуру eS (отметим, актуальный EV5 базируется на «тележке» E-GMP). Очевидно, платформа eM окажется и в основе Kia EV3, официальных подробностей о ней пока нет. Ожидается, что запас хода на одной зарядке у нового кроссовера может составить около 645 км.
На фото: салон Kia EV5
Платформа eM призвана помочь производителю перейти на стандартизированный подход к совместному использованию компонентов в различных модельных линейках. В Hyundai Motor Group ранее отметили, что сейчас аккумуляторы и электродвигатели для каждого электрокара разные, а их стандартизация позволит «гибко применять общие компоненты» и «тем самым эффективно расширять модельный ряд». А ещё это, безусловно, поможет разработчикам экономить на создании новых электрокаров.
По предварительным данным, дебют серийного компактного кроссовера Kia EV3 пройдёт ближе к концу 2024 года, а его производство стартует в 2025-м. Скорее всего, на европейском рынке новинке придётся побороться за покупателей с Jeep Avenger, Mini Aceman и Peugeot e-2008.