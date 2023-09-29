Опубликованы реальные фото летающего автомобиля Model A

Опубликованы реальные фотографии первого в мире летающего автомобиля Model A
Издание New York Post опубликовало первые реальные фотографии первого в мире летающего автомобиля Model A. Машину привезли на местный автосалон в американском Детройте.
Разработкой летающего автомобиля занималась компания Ale Aeronautics. Автомобиль может перевозить только двух человек, включая водителя. Над дизайном машины работал известный дизайнер Хираш Разаги, который принимал участие в разработке некоторых моделей Jaguar и Bugatti. Технические подробности об автомобили пока не раскрываются. Однако уже известно, что прошлым летом компания Alef Aeronautics получила сертификат летной годности, который позволяет тестировать автомобиль в воздухе.
Компания уже начала принимать предварительные заявки на летающий автомобиль Model A. Предварительная стоимость летающей машины составляет 299 999 долларов США или 29,1 млн рублей по текущему курсу. Производство автомобилей начнется через два года. Отгрузки первых товарных машин клиентам начнутся в четвертом квартале 2025 года.