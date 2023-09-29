Опубликованы реальные фото летающего автомобиля Model A

Разработкой летающего автомобиля занималась компания Ale Aeronautics. Автомобиль может перевозить только двух человек, включая водителя. Над дизайном машины работал известный дизайнер Хираш Разаги, который принимал участие в разработке некоторых моделей Jaguar и Bugatti. Технические подробности об автомобили пока не раскрываются. Однако уже известно, что прошлым летом компания Alef Aeronautics получила сертификат летной годности, который позволяет тестировать автомобиль в воздухе.