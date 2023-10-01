Aston Martin показал предсерийный «формульный» суперкар Valhalla

Компания Aston Martin показала предсерийный среднемоторный суперкар Valhalla. На фоне успехов заводской команды Формулы-1 сезона-2023 в Aston Martin решили использовать опыт своего гоночного коллектива в работе над дорожным суперкаром Valhalla. Модель, которая уже вышла на финишную прямую своей разработки, заимствует из мира больших гонок материалы, технологии и опыт инженеров, создающих болиды, чтобы с помощью купе «трансформировать ультрароскошный бренд Aston Martin». Valhalla станет первым в истории марки дорожным среднемоторным автомобилем, а потому в работе над ним важен опыт заводской команды Aston Martin Aramco Cognizant Formula One.

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Аэродинамика и ездовые характеристики новинки на 90% проработаны с использованием компьютерного моделирования, а заключительный вклад в доводку Valhalla внесут канадский гонщик Лэнс Стролл и двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, которым доверят тонкие настройки автомобиля. Ступни водителя приподняты за счёт фальшпола, который скрывает электронные модули, а ковшеобразное сиденье из углеродного волокна можно откинуть под большим углом.

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Это поможет добиться положения, близкого к болиду Формулы-1 AMR23, но сохранить при этом приемлемый уровень комфорта для повседневной эксплуатации. Все панели кузова выполнены с учётом максимальной аэродинамической эффективности, а элементы активной аэродинамики как в передней, так и в задней части автомобиля, позволят генерировать прижимную силу более 600 килограммов на скорости 240 километров в час.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Баланс машины будет регулироваться в реальном времени — или задаваться с учётом выбранного водителем режима движения. Valhalla получит 1012-сильную гибридную силовую установку со специально разработанным для модели V8 с двойным наддувом и сразу тремя электромоторами.