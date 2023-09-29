Genesis столкнулся с неожиданным падением продаж седанов

Genesis, несмотря на успех модели G80, столкнулась с снижением продаж, и это вынудило компанию сократить производство седанов. В минувшие выходные на заводе Hyundai Motor Group в Ульсане остановили работу только одной производственной линии - 51-й, ответственной за седаны Genesis, такие как G70, G80 и G90.

Как пишет издание SPEEDME.RU , конвейер, занимающийся выпуском внедорожников Genesis, таких как GV70 и GV80, продолжил работу в режиме сверхурочных смен. Кроме того, другие линии повысили объемы производства. Однако после праздника Чусок, запланированного на первую неделю октября, компания приняла решение приостановить работу 51-й линии до 9 октября.

Снижение продаж седанов Genesis объясняется ростом процентных ставок и экономическим спадом, что ухудшило рынок для премиальных седанов. Согласно данным Hyundai Motor о продажах, с января по август текущего года было продано 45,535 седанов Genesis, что на 10% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (55,900 единиц). В то же время продажи внедорожников Genesis, GV70 и GV80, увеличились на 24,6%, достигнув общего объема в 40,502 единицы с января по август этого года, по сравнению с предыдущим годом (30,501). Как результат, Genesis сообщила о небольшом общем росте продаж в размере 1,8% за год, что связано с падением спроса на седаны.