Сигналить на улице становится опасно

В ответ получила от хулиганов пинок в заднюю дверь автомобиля. Женщина пригрозила вызовом полиции, но получила за это по лицу. Некрасивая разборка попала на видео. Правда за кадром осталось то, как не вполне трезвая девушка после повалила ее на землю и стала избивать ногами, сообщает паблик «Типичный Воронеж» в Telegram.