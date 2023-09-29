Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в 2023 году

«По итогам 9 месяцев 2023 года самой популярной у угонщиков в России стала марка Hyundai, на нее приходится 31% от общего числа хищений. В антирейтинг также вошли Kia (24%) и Mitsubishi (7%). При этом, самой востребованной у воров моделью стала Kia K5 (14% случаев), а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В сегменте премиальных авто чаще угоняли Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-Сlass. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo», — отмечается в исследовании, проведенном на основе анализа страховых случаев.