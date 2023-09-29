Скидка на электромобили в России может вырасти до 35%

Минпромторг выступил за увеличение скидки при покупке новых электромобилей в России до 35% с 1 октября текущего года. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Проект предполагает, что с 1 октября 2023 года в рамках действующей программы автокредитования скидки на электромобили будут увеличены с 25% до 35% (но не более 925 тыс. рублей).

Кроме того, Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования. Допуск произведенных в России автомобилей к участию в программах с 1 января 2024 года будет привязан к достижению 1,6 тыс. локализационных баллов, с 2025 года — 2 тыс. баллов, и с 2026 года — 2,5 тыс. баллов, уточняет «Интерфакс». Для допуска к участию в программе российский производитель должен иметь подписанный с Минпромторгом специнсвестконтракт (СПИК).