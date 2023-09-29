Власти Норвегии приняли решение ввести с 3 октября запрет на въезд на территорию страны автомобилей с российскими номерами. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД королевства.

10 сентября в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия скорректировала свое пояснение и призвала национальные органы стран Евросоюза оценивать каждый конкретный случай отдельно.