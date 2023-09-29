Mercedes-Benz сертифицировал в США автопилот третьего уровня

Компания Mercedes-Benz первой сертифицировала в США автопилот с третьим уровнем автономности. Систему Drive Pilot будут ставить на электрически EQS и седаны S-Класса, а её активация обойдется в две с половиной тысячи долларов за первый год. Автопилот работает только в двух штатах, на отдельных участках скоростях магистралей, в хорошую погоду и на скорости до 64 километров в час.

© Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz объявила себя первым производителем, который сертифицировал в США (а до этого в Германии) серийный автопилот с третьим уровнем автономности. Система Drive Pilot скоро станет доступна для EQS и S-Класса, но работать будет только в двух штатах — Калифорнии и Неваде. Первый год обойдется в 2500 долларов. Дальнейшие тарифы объявят позднее и обещают сделать их довольно гибкими. Например, с возможностью отключить автоматическое продление при переезде в другой штат, если там нет подходящих дорог.

Mercedes-Benz

Вообще, мерседесовский автопилот работает только на определенных участках хайвеев и в пределах одной полосы. Обязательные условия — плотный трафик, скорость не выше 64 километров в час, отсутствие поблизости машин экстренных служб, чтобы было светлое время суток, хорошая погода и по маршруту отсутствовали развязки. Включается Drive Pilot кнопками на ободе руля. Система получает данные от сенсоров комплекса помощи водителю, лидара в решётке радиатора, камер, микрофонов и даже датчика влажности дороги.

Mercedes-Benz

Положение определяется с помощью системы высокоточного позиционирования и обновляемой HD-карты, содержащей информацию о профиле дороги, знаках и дорожных событиях. Кроме того, у «Мерседесов» с Drive Pilot есть резервные рулевые и тормозные актуаторы, а также резервная бортовая электросеть, которые позволяют продолжить движение в случае отказа основных систем. Сообщать другим водителям, что автопилот активен, должна бирюзовая подсветка в фонарях, фарах и повторителях поворота. Такая индикация разработана специально для США в соответствии с рекомендациями Американского общества автомобильных инженеров (SAE).

Mercedes-Benz