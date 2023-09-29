Chery обозначила сроки появления гибридной новинки в России

До конца 2023 года в автосалонах Chery в России будет доступен для приобретения гибридный кроссовер Tiggo 7 Pro. Расширение линейки автомобилей с гибридными силовыми установками продолжится и в 2024 году, говорится в пресс-релизе китайской компании, который поступил «Газете.Ru».

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Chery Tiggo 7 Pro оснащается мотором объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с. в сочетании с электромотором мощностью 170 л.с. и мотор-генератором. Максимальная мощность силовой установки составляет 326 л.с. (510 Нм). Трансмиссия — трехдиапазонный «робот», а привод только передний.