К забастовке рабочих автопрома в США присоединятся еще два предприятия

Рабочие еще двух предприятий Ford и General Motors в Мичигане присоединятся к бастующим сотрудникам автомобильной промышленности, общее число бастующих достигнет 25 тыс. Об этом говорится в сообщении профсоюза работников автомобильной промышленности (United Auto Workers).

"Мы будем продолжать борьбу до достижения наших требований. Мы полны оптимизма относительно их достижения", - говорится в сообщении.

В профсоюзе при этом не стали призывать к проведению дополнительных забастовок на заводах компании Stellantis, поскольку на переговорах с ее руководством был достигнут значительный прогресс.