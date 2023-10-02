В Европе начали принимать заказы на кроссовер Toyota C-HR нового поколения

Жителям Старого Света паркетник с необычным дизайном предложен исключительно в виде гибрида, причем таких версий несколько.

Мировая премьера паркетника Toyota C-HR второй генерации состоялась летом. Как тогда заявили в компании, модель разработана, в первую очередь, для Старого Света, ее все так же будет делать турецкий завод Тойоты. Старт «живых» продаж намечен лишь на начало следующего года, однако в некоторых европейских странах уже объявлены цены и открыт прием заказов: в частности, зарезервировать новинку можно в Германии и во Франции.

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Напомним, в новом поколении кроссовер сохранил платформу GA-C: колесная база осталась прежней (2640 мм), при этом длина автомобиля уменьшилась на 25 мм до 4360 мм, зато в ширину он прибавил 25 мм (теперь 1830 мм). Внешность оформили в новом фирменном стиле марки, особенности – С-образная головная оптика (как у последнего Prius), выкидные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В салоне – виртуальная приборка на 12,3 дюйма (установлена по умолчанию) и новая мультимедийная система с возможностью обновления «по воздуху» и удаленным доступом со смартфона (размер планшета зависит от комплектации).

Как и было обещано в рамках презентации, в Европе кросс Toyota C-HR доступен только с гибридными установками на основе бензиновых моторов, все версии имеют электромеханический вариатор. Базовая модификация – это атмосферник 1.8 (98 л.с.) и электродвигатель мощностью 94 л.с., совокупная отдача – 140 л.с., такой кроссовер бывает лишь с передним приводом. «Средний» гибридный вариант получил атмосферник 2.0 (152 л.с.): у переднеприводного C-HR электромотор на 111 л.с., а у полноприводного на задней оси установлен дополнительный электродвижок мощностью 41 л.с., но суммарная отдача не зависит от типа привода – 198 л.с. Такие гибриды укомплектованы батареей емкостью 0,98 кВт*ч.

Toyota C-HR GR Sport

Toyota C-HR GR Sport

Топ-версия – это подзаряжаемый гибрид, у него аналогичный атмосферный мотор 2.0, но электродвигатель выдает уже 163 л.с., совокупная мощность – 233 л.с. Под задним сиденьем Toyota C-HR PHEV установлен аккумулятор емкостью 13,8 кВт*ч, только на электротяге автомобиль может проехать 66 км. А вот полного привода у плагин-гибридного кросса нет.

Toyota

Французам паркетник предложен в четырех основных комплектациях и в двух «приветственных» версиях. Самый дешевый кросс (Dynamic) имеет 17-дюймовые диски, светодиодную оптику, датчик дождя, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль и комплекс Toyota Safety Sense. В исполнении Design появляются 18-дюймовые колеса, передний парктроник, система предупреждения о движении сзади, атмосферная подсветка интерьера, подогрев передних сидений и рулевого колеса. Версия Collection – это 19-дюймовые диски, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод двери багажника и мультимедиа-система с планшетом диагональю 12,3 дюйма. У Toyota C-HR GR Sport «оспортивленный» облик и оснащение «коллекционной» версии. Ну а особые варианты Collection Premier и GR Sport Premier вдобавок имеют проекционный дисплей, панорамную крышу (без люка), адаптивный дальний свет и камеры кругового обзора, плюс у «спорта» 20-дюймовые колеса.

В Германии комплектаций меньше (но «приветственные» тоже присутствуют), зато там уже в базовой версии Team Germany есть 18-дюймовые диски, крупный экран, подогрев руля и передних сидений.