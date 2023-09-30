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Порядка 50 машин выстроили фразу "ДНР – Россия"

В Донецкой народной республике провели акцию «ДНР – Россия» в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, сообщает пресс-служба Народного фронта.

Автолюбители в ДНР отметили День воссоединения новых регионов с Россией
© Народный фронт

Порядка 50 машин автовладельцев из молодежных организаций республики выстроились в надпись «ДНР – Россия» и флаг РФ. Так же ребята провели автопробег от места сбора в Мангушком районе до Донецка.

«Это, действительно, важный день и настоящий праздник для всех жителей нашей Республики», – отметил руководитель Народной дружины Евгений Мельников.

Участие в акции приняли автовладельцы Народной дружины, Молодежного крыла Народного фронта, Народного фронта в ДНР, Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ, Федерация автомобильного спорта Донецкой народной республики», общественная организация «D2 Mariupol.

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