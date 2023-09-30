Автолюбители в ДНР отметили День воссоединения новых регионов с Россией

В Донецкой народной республике провели акцию «ДНР – Россия» в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, сообщает пресс-служба Народного фронта.

Порядка 50 машин автовладельцев из молодежных организаций республики выстроились в надпись «ДНР – Россия» и флаг РФ. Так же ребята провели автопробег от места сбора в Мангушком районе до Донецка.